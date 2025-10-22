Mantar toplarken gördü, adını tarihe yazdırdı: Çiğ yendiğinde çok zehirli
Karaman'da organik tarım işletmecisi Gülşen Kavas'ın mantar toplarken gördüğü yılan pancarı bitkisinin farklı türü, "Biarum gulsenianum" adıyla litaratüre girdi.
Karaman'da organik tarım işletmecisi Gülşen Kavas, yaklaşık 2 yıl önce Dereköy civarında mantar topladığı sırada farklı olduğunu düşündüğü bir bitkiye rastladı.
Kavas, bitkiyi fotoğraflayarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ömer Çeçen'e gönderdi.