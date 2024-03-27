Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları
Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye Başkanı kimdir? Manyas Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Manyas Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Manyas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Manyas yerel seçim sonuçları..
MANYAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Manyas Belediyesini, 7.102 alınan oy ve %51.22 oy oranı ile CHP adayı Tancan Barçın kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%51.22
- AK Parti%47.75
- Saadet Partisi%0.66
- BTP