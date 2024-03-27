Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları

MANYAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Manyas Belediyesi Başkanı Tancan Barçın Kimdir?

25 Temmuz 1955 Manyas Boğazpınar Mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Boğazpınar İlkokulunda tamamlamasının ardından ortaokul ve liseyi Manyas’da bitirdi.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olarak Manyas’ta 30 yıl boyunca Serbest Veteriner olarak görev yaptı.

Türkiye’de Serbest Veteriner Hekim olarak ilk suni tohumlamayı yapan veteriner hekimlerden biri olan Tancan Barçın, evli ve 1 çocuk sahibidir.

2014 yerel seçimleri öncesi CHP 4 adayından birisi oldu ve yapılan anket çalışmalarında listeden birinci çıkarak CHP Manyas İlçe Başkanlığının da uygun görmesi ile birlikte belediye başkanlığına aday oldu.

Yapılan yerel seçimler sonucunda Manyas Belediye başkanı oldu.

Tancan Barçın, 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP’den Balıkesir İli Manyas İlçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.