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Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları

Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye Başkanı kimdir? Manyas Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Manyas Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Manyas Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Manyas yerel seçim sonuçları..

Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları - 1

MANYAS BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Manyas Belediyesini, 7.102 alınan oy ve %51.22  oy oranı ile CHP adayı Tancan Barçın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP%51.22
  • AK Parti%47.75
  • Saadet Partisi%0.66
  • BTP

TÜRKİYE HABERLERİ

Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları - 2

MANYAS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Manyas Belediyesi Başkanı Tancan Barçın Kimdir?

25 Temmuz 1955 Manyas Boğazpınar Mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Boğazpınar İlkokulunda tamamlamasının ardından ortaokul ve liseyi Manyas’da bitirdi.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olarak Manyas’ta 30 yıl boyunca Serbest Veteriner olarak görev yaptı.

Türkiye’de Serbest Veteriner Hekim olarak ilk suni tohumlamayı yapan veteriner hekimlerden biri olan Tancan Barçın, evli ve 1 çocuk sahibidir.

2014 yerel seçimleri öncesi CHP 4 adayından birisi oldu ve yapılan anket çalışmalarında listeden birinci çıkarak CHP Manyas İlçe Başkanlığının da uygun görmesi ile birlikte belediye başkanlığına aday oldu.

Yapılan yerel seçimler sonucunda Manyas Belediye başkanı oldu.

Tancan Barçın, 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP’den Balıkesir İli Manyas İlçesi Belediye Başkanı olarak seçildi.

Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları - 3

MANYAS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İBRAHİM KOMAN
  • MAHMUT KARAKIŞ
  • AHMET DURU
  • GÜLAY KURT
  • HARUN BAŞARIR
  • UTKU ŞAMİL KUYUMCU
  • EBRU GÜLEÇ
  • MÜMİN KAYIŞ
  • BİLAL BAHADIR
  • MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN
Manyas Belediyesi hangi partide? Manyas Belediye başkanı kimdir? Manyas Belediye başkan adayları - 4

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