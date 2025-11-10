Maratonu emekleyerek bitirdi: Sonuncu olmasına rağmen birinciden daha popüler oldu

Özbekistan'a döndüğünde Türkiye'de viral olduğunu fark eden Avezova, maraton organizatörlerine bitiş çizgisine kadar eşlik ettikleri için teşekkür etti.

Avezova, sözlerini şöyle tamamladı: "Bitiş çizgisine kadar bana destek olan herkese minnettarım, vatandaşlar da beni destekledi. Sonradan Türkiye'de viral olduğumu fark ettim. Bir videomu gördüm, 2,5 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Çok fazla yorum, beğeni ve ilham verici mesaj aldım. Türk halkının bu kadar motive edici ve misafirperver olması beni çok mutlu etti. İlk maratonumu bitirdiğim için tebrik eden herkese teşekkür ederim. Buradan, sonuncu olarak dünyaya vermek istediğim mesaj şu olabilir: 'Savaşın ne kadar zor olursa olsun, asla pes etme'.