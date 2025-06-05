Mardin bayram namazı saati 2025: Mardin'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)

Mardin bayram namazı saati belli oldu. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’nda müslümanlar, aynı safta bayram namazını eda edecek. Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli gibi ilçelerde yaşayanlar ise Kurban Bayramı namaz vakitlerine odaklandı. Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran’da kılınacak. Peki, Mardin'de bayram namazı 2025 saat kaçta? İşte, Mardin bayram namazı saatleri…

Mardin bayram namazı saati 2025: Mardin'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 1

2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Mardin'de yaşayan vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namazın saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki bayram namazı vakitlerini resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda "Mardin'de bayram namazı saat kaçta?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Mardin için Diyanet verilerine göre bayram namazı vakti.

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Mardin bayram namazı saati 2025: Mardin'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 2

MARDİN'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet’in yayımladığı 2025 takvimine göre Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Mardin'de yaşayanlar için bayram namazı saat 05.51'de kılınacak.

Mardin bayram namazı saati 2025: Mardin'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

- Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

- Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

- Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

- İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

- İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

- Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

- Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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