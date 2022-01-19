Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı

Mardin'de 4'ü TIR 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 14:22

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 1

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 2

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 3

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 4

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 5

Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 6
Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 7
Mardin'de 8 araç birbirine girdi: 3 ölü, 12 yaralı - 8

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