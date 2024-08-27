Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli baba ve anne gözaltına alındı. Mahallelinin elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Babayı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu - 1

Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli H.A.'nın (35) 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu - 2

Dün akşam saatlerinde bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. 

Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu - 3

Mahallelinin elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu - 4

ANNE İLE BABA GÖZALTINDA

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. Annenin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu - 5

H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu - 6
DAHA FAZLA GÖSTER