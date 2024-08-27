Mardin'de çocuğa işkence! Elleri ve ayakları kelepçeli bulundu
Mardin'in Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli baba ve anne gözaltına alındı. Mahallelinin elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Babayı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.
Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli H.A.'nın (35) 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.