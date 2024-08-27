Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Anne ve baba gözaltında

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli baba ve anne gözaltına alındı. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Babayı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Anne ve baba gözaltında - 1

Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli H.A.'nın (35) 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

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Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Anne ve baba gözaltında - 2

Dün akşam saatlerinde bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. 

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Anne ve baba gözaltında - 3

Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Anne ve baba gözaltında - 4

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu. Annenin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Anne ve baba gözaltında - 5

H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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