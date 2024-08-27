Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Baba gözaltına alındı, linçten polis kurtardı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı öne sürülen Suriyeli baba gözaltına alındı. Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırıldı. Babayı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Baba gözaltına alındı, linçten polis kurtardı - 1

Mardin'in Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Suriyeli H.A.'nın (35) 3-4 yaşlarındaki oğluna işkence yaptığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Baba gözaltına alındı, linçten polis kurtardı - 2

Dün akşam saatlerinde bölgeye gelen ekipler, H.A.’nın yaşadığı evde arama yaptı. 

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Baba gözaltına alındı, linçten polis kurtardı - 3

Mahallelinin elleri plastik kelepçe ile bağlı halde bulduğu çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Baba gözaltına alındı, linçten polis kurtardı - 4

Mahalleli, gözaltına alındığı sırada baba H.A.’ya linç girişiminde bulundu.

Mardin'de çocuğa işkence iddiası: Baba gözaltına alındı, linçten polis kurtardı - 5

H.A.’yı linçten polis kurtarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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