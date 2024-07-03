Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik”

Mardin’de S.D.Ç. isimli kişi, otomobiliyle önünü kestiği kayınvalidesi Neriman Çekin’i ayağından çıkardığı terlikle dövüp, ardından otomobiliyle çarparak yaraladı. Cadde ortasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan gelin S.D.Ç, serbest bırakılırken, Çekin duruma tepki gösterdi.

Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 1

Mersin’de bir kişi önünü kestiği kayınvalidesini ayağından çıkardığı terlikle dövüp, otomobiliyle ezmeye çalıştı.

Olay, 20 Haziran günü Artuklu ilçesindeki Emniyet Caddesi’nde yaşandı.

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Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 2

S.D.Ç, sokakta yürüyen kayınvalidesi Neriman Çekin’in önünü otomobille kesti.

Ardından ablasıyla otomobilden inen S.D.Ç, ayağından çıkardığı terlikle Çekin’i dövdü.

Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 3

Çevredekilerin araya girmesine rağmen vurmaya devam eden S.D.Ç, daha sonra bindiği otomobilini Çekin’in üzerine sürüp çarptı.

Savrulup yere düşen Çekin yaralanırken, S.D.Ç. tekrar otomobilden indi.

Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 4

Bir süre bekledikten sonra ablasıyla otomobile binen S.D.Ç. bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekin, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Ayağında ve kolunda kırıklar oluşan Çekin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 5

“DÜĞÜNDEN SONRA NORMAL BİRİ OLMADIĞINI FARK ETTİK”

Neriman Çekin, gelininin serbest bırakılmasını tepki gösterdi.

“Düğünden hemen sonra kadının normal biri olmadığını fark ettik. Daha önce de beni darbetmişti. Önce küfürler ve hakaretler, sonra beni mahallede darbetti.” diyen Çekin, şöyle devam etti:

“Oğlum 15 gün önce izne gelmişti. Biz dahil olmadık, onlar birbirleriyle görüştüler. Olaydan bir gün önce gece beni aramıştı ama ben fark etmemişim. Bu kez saat 10.00 gibi beni aradı. Telefonda çok ağır hakaretler, küfürler etti. Numarası bende olmadığı için tanıyamadım. Eşim de dedi ki, ‘Karakola gidelim, bakalım bu numara kimin’ diye.”

Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 6

“Sonra eşimle beraber çıktım, eşim alışverişe çıktı, ben de emniyete uğradım. Bu numaranın kimin ait olduğunu ve çok rahatsız ettiğini, ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledim. Polis memurları daha sonra fotoğrafını göstererek, kim olduğunu sordu. Ben de ‘Gelinimdir’ dedim. Polis de ‘O zaman gelininiz tarafından rahatsız ediliyorsunuz’ dediler. Sonra eve gitmek için oradan çıktım. Sonra bu abla ile kardeş beni takip etmişler. Yol ortasında, kameralara da yansıyor, beni darbettiler. Hem beni darbettiler hem de arabayla çarpıp üzerimden geçemeye çalıştılar.”

Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 7
Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik” - 8

Gazetecilerin iddialara ilişkin ulaştığı S.D.Ç. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.

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