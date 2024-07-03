Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik”

“DÜĞÜNDEN SONRA NORMAL BİRİ OLMADIĞINI FARK ETTİK”

Neriman Çekin, gelininin serbest bırakılmasını tepki gösterdi.

“Düğünden hemen sonra kadının normal biri olmadığını fark ettik. Daha önce de beni darbetmişti. Önce küfürler ve hakaretler, sonra beni mahallede darbetti.” diyen Çekin, şöyle devam etti:

“Oğlum 15 gün önce izne gelmişti. Biz dahil olmadık, onlar birbirleriyle görüştüler. Olaydan bir gün önce gece beni aramıştı ama ben fark etmemişim. Bu kez saat 10.00 gibi beni aradı. Telefonda çok ağır hakaretler, küfürler etti. Numarası bende olmadığı için tanıyamadım. Eşim de dedi ki, ‘Karakola gidelim, bakalım bu numara kimin’ diye.”