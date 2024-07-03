Mardin’de gelinden kayınvalidesine dayak | Terlikle dövdü, arabayla ezmeye çalıştı: “Düğünden sonra normal biri olmadığını fark ettik”
Mardin’de S.D.Ç. isimli kişi, otomobiliyle önünü kestiği kayınvalidesi Neriman Çekin’i ayağından çıkardığı terlikle dövüp, ardından otomobiliyle çarparak yaraladı. Cadde ortasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan gelin S.D.Ç, serbest bırakılırken, Çekin duruma tepki gösterdi.
Mersin’de bir kişi önünü kestiği kayınvalidesini ayağından çıkardığı terlikle dövüp, otomobiliyle ezmeye çalıştı.
Olay, 20 Haziran günü Artuklu ilçesindeki Emniyet Caddesi’nde yaşandı.