Mardin'de tarihi dokuyu bozan binalar yıkılıyor

''YIKILACAK BİN YAPI DAHA VAR''

Kentte yıkılması gereken yaklaşık bin yapının daha olduğunu ifade eden Arpağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mardin, açık hava müzesi olma yolunda, bu projeyle birlikte önemli bir şekilde ilerliyor. Açık hava müzesi söylemine uygun bir şekilde belediye, Kent Destekli Daire Başkanlığı olarak betonarme eklentilerin yıkılması projesi başta olmak üzere 1’inci Cadde’nin yayalaştırılması ve tarihi çarşıların canlandırılması, tarihi çeşmelerin ibadethanelerin restorasyonu sürecine hızlı bir şekilde başladık. Amacımız burada gerçekten bu şehrin kötü görünen betonarme eklentilerini yıkmaktır.

Tahminimiz bu 240 tespitli yapının dışında takriben bin yapı daha var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyemizin destekleri ve katkılarıyla bu işi sürdürmeye kararlıyız. Özellikle Ulu Cami minaresi ve kubbesini engelleyen bu yapının son 2 katını temizliyoruz. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz.''