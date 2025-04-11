Mardin'de tarihi dokuyu bozan binalar yıkılıyor
Mardin'in mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi yapıların üzerine inşa edilen betonarme 2 kat için yıkım çalışması başlatıldı.
''49 YAPI VE 192 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK''
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ, yıkım kararı verilen 240 yapıdan şu ana kadar 49 yapı ve 192 bağımsız bölümün yıkıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün, Ulu Cami minarenin görüntüsünü engelleyen ve Mardin’den uzaktan çekilen bütün fotoğraflarda kötü görünen Ulu Cami Mahallesi, 418 ada 3 ve 2 no’lu parsellerde bulunan eklentilerin yıkımı için buradayız. Yıkıma başladık. Mevcut çıkacağımız yapı 2 katı tescilli bir kültür varlığı, sonradan üzerine 2 kat daha niteliksiz betonarme eklenti yapılmış. Biz bugün bu 3’üncü ve 4’üncü katın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 175 metrekare betonarme eklenti yıkılacak.''