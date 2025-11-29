Mardin'deki aile katliamında tutuklanan komşunun ifadesi ortaya çıktı

Zanlı, 24 Kasım'da Mehmet'in gündüz saatlerinde kendisini çağırdığını ve anten tamir edeceklerini söylediğini öne sürdü.

M.C. ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun.' dedi. Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı.

Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de Mehmet abi ne yapıyorsun dedim. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler.' dedi. Sonrasında kendini vurdu."