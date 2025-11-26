Mardin'deki katliamın ardında ne var? Evden silah çıkmadı, kapıda zorlama yok
26.11.2025 11:14
DHA
Mardin'de anne, baba ve çocuğunun ölü bulunduğu olayda evden silah çıkmadı. Evin kapısında zorlanma olmadığı da belirlenirken, polis cinayetleri aydınlatmak için özel ekip kurdu.
Mardin'de Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) ölü bulunduğu olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede meydana geldi.
Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.
Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde üç kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
SİLAH YOK, KAPI ZORLANMAMIŞ, BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADI
Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı.
Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.
Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.
TÜM KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.