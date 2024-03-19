Mardin'i sağanak vurdu

Kızıltepe ilçesinde de etkili olan sağanakla cadde ve sokaklar suyla doldu. İlçe sakini Abdulkadir Kerimoğlu, yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ederek, “Burası Atatürk Mahallesi. Normalde insanlar buradan geçerek evlerine gidiyorlar. Şu an yağmur suyu ile dolmuş. Yetkililerin önlem alması gerekir.” diye konuştu.