Mardinli 79 yaşında görme engelli usta Beyrut'ta öğrendi: El becerisini gelir kapısına dönüştürdü

Bu iş görme engelliler için çok uygun bir işti. Beni üretken kılan bir beceri kazandım. Bu işi Mardin'de yapan yoktu. Malzemesi olan bambu da bulunmuyordu. Yine de vazgeçmedim. İnsanlar yaptığım sepetleri çok beğendi. Genelde akraba ve dostlara dağıtıyorum. Bazen de küçük çaplı satışlar yapıyorum. Takdir ediliyorum. Çünkü bu iş hem zor hem de sabır gerektiriyor" dedi.





