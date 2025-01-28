Mardinli 79 yaşında görme engelli usta Beyrut'ta öğrendi: El becerisini gelir kapısına dönüştürdü
Mardin'den taşındıkları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bambu ağacından sepet yapmasını öğrenen Mahmut Tezcan (79), tekrar döndüğü Türkiye'de el becerisinden vazgeçmedi. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor. Tezcan, "İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" dedi.
Artuklu ilçesinde yaşayan, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybeden Mahmut Tezcan, 1971'de ailesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yerleşti.