Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu! Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" demişti

'Benim iş yerime gelmesinler' dedim. Tabii daha sonra bu videoyu alarak bazı yerel haber siteleri insanları kışkırtarak üzerime tehditler, hakaretler gibi, üzerimden bir propaganda yapmaya başladılar. Bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben kendilerine ne hakaret ettim ne de küfrettim. 'Benim iş yerime gelmeyin' dedim. Bunu genellediğim için üzgünüm. Oralardaki güzel insanlar bana dediler ki, 'Melek Hanım, biz ne yaşadığınızı biliyoruz.' Ben her gün saldırıya uğruyorum. Sabah evden çıktığımda, 'Acaba bugün başıma ne gelecek, beni, kedimi ve köpeğimi kim dövecek?' diye düşünüp bu psikoloji ile yaşıyorum. Benim çocuğumun da psikolojisi bozuldu."