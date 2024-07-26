Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu! Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" demişti
Mardin'de ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar, sizden nefret ediyorum. Bu insanlar benim iş yerimin önünden de geçmesinler" sözleri nedeniyle Mardin Barosu avukatlarından Gurbet Bilbay suç duyurusunda bulundu. Söz konusu videoları Kızıltepeli birileriyle yaşadıkları tartışma sonrası paylaştığını söyleyen Melek Karahan, il ve ilçe isimleri sayıp genelleme yaptığı için üzgün olduğunu, bu il ve ilçelerdeki hayvanseverlerden özür dilediğini belirtti.
ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle bilinen ve 'Mardinli Monroe' olarak tanınan Melek Karahan, yeni ameliyat ettirdiği köpeğini dövdüğünü iddia ettiği bazı kişilerle yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Kızıltepe, Urfa, Viranşehir, Ceylanpınar, sizden nefret ediyorum. Bu insanlar benim iş yerimin önünden de geçmesinler" dedi.