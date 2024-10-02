Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan 4 çocuk ve 2 torunu olan Melek Akarmut, 9 yıl önce Afyonkarahisar'dan Mardin'e yerleşti.

Akarmut, burada sokak hayvanlarına gelir amacıyla sabun ve kolonya satmak için 6 metrekarelik iş yeri açtı. İddiaya göre Akarmut, iş yerinde çalışırken sosyal medyadan yayın yaptığı sırada A.E. isimli erkek dükkana girdi. Akarmut, dükkandaki ürünlerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyen A.E.'ye sabun ve kolonya satışı yaptığını belirtti.