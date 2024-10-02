Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava

Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, iş yerine müşteri olarak gelen A.E.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia edip güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı. Akarmut hakkında "Şerefe karşı işlenen suçlar" kapsamında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 1

Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan 4 çocuk ve 2 torunu olan Melek Akarmut, 9 yıl önce Afyonkarahisar'dan Mardin'e yerleşti.

Akarmut, burada sokak hayvanlarına gelir amacıyla sabun ve kolonya satmak için 6 metrekarelik iş yeri açtı. İddiaya göre Akarmut, iş yerinde çalışırken sosyal medyadan yayın yaptığı sırada A.E. isimli erkek dükkana girdi. Akarmut, dükkandaki ürünlerle ilgili bilgi almak istediğini söyleyen A.E.'ye sabun ve kolonya satışı yaptığını belirtti.

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Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 2

Bu sırada A.E., Akarmut'un sağ bacağının diz altındaki Marilyn Monroe'nun yüzünün bulunduğu dövmeye bakmak istediğini söyledi. Dövmeci olmadığını ancak dövmeyi merak ettiğini belirten A.E., elini Akarmut'un dizine doğru uzattı. Bacağını geri çeken Akarmut, "Dokunmayın. Siz kimsiniz bana dokunacaksınız, ne cesaretle?" dedi.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 3

A.E. ise "Sadece dövmeye dokunacaktım. Siz dokunmayın demediniz." yanıtını verdi. A.E., Akarmut'un uyarısı üzerine iş yerinden ayrıldı.

Polise giden Akarmut, A.E.'den kendisine tacizde bulunduğu suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 4

KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı.

A.E. ifadesinde, kolonya almak için iş yerine gittiğini, Melek Akarmut'un dövmesini görünce dokunmak için izin istediğini ancak olumsuz yanıt alınca kolonyaların fiyatını öğrenip iş yerinden ayrıldığını söyledi.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 5

Soruşturmayı tamamlayan başsavcılık, şüphelinin cinsel taciz kastıyla hareket ettiğine yönelik bir delil bulunmadığı, bu sebeple kamu davası açılmasını gerektirecek şekilde suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdi.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 6

Bunun üzerine A.E. de Melek Akarmut'tan olay sırasında sosyal medyada yayın yaptığı ve iş yeri görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla "kişisel verilerinin paylaşılması" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Mardinli Marilyn Monroe'ya 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava - 7

"ŞEREFE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR"

A.E.'nin avukatı, Akarmut'un Amerikalı aktrise benzerliği nedeniyle müvekkilinin şaşkınlık yaşayarak bacağındaki dövmeyi de görünce izin isteyip dokunmak istediğini ancak tepkiyle kovulması üzerine iş yerinden ayrıldığını belirtti. A.E.'nin avukatı, Akarmut'un o anları sosyal medya hesabından "Sapık tacizci" başlığı ve "Köpekleri değil bunları toplasınlar barınağa bir zahmet, küpe de taksınlar" notuyla paylaşıp müvekkilinin kamuoyu önünde küçük düşürdüğünü; onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini, videonun hukuka aykırı yayıldığını, müvekkilinin olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Akarmut da polis merkezine giderek ifade verdi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E.'nin şikayeti üzerine Melek Akarmut hakkında "Şerefe karşı işlenen suçlar" kapsamında 2,5 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

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