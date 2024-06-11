Mardinli Marilyn Monroe'yu taciz davasında karar
Mardin'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (49), iş yerine müşteri olarak gelen A.E. (25) tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. A.E. de, taciz iddiasına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle Akarmut'tan şikayetçi oldu.
Olay, 2 Nisan'da Mardin 1. Cadde'de meydana geldi. Amerikalı aktris ve fotomodel Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan 4 çocuk ve 2 torunu olan Melek Akarmut, 9 yıl önce Afyonkarahisar'dan Mardin'e yerleşti.