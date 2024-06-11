Mardinli Marilyn Monroe'yu taciz davasında karar

AKARMUT İFADE VERDİ

Bunun üzerine A.E. de Melek Akarmut'tan olay sırasında sosyal medyada yayın yaptığı ve iş yeri görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla 'kişisel verilerinin paylaşılması' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Akarmut, polis merkezine giderek ifade verdi. Tedirginlik yaşadığını, A.E.'yi tanımadığını belirten Akarmut ifadesinde, "Kadınlık gururum incindi. Tacize uğradım, şüpheli için kovuşturmaya yer yok kararı çıktı. Hem suçlu hem güçlü. Kişisel verilerinin paylaşılması suçlamasıyla bu kez o benden şikayetçi oldu. İfade verdim. A.E. çok rahattı. Başka kadınlara da benzer şekilde davranmaması için şikayetçi oldum. Bu olayın peşini bırakmayacağım."