Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı! Sosyal medya onu konuşuyor
Hatay'da bir işçinin zemini kirletmemek için ayakkabısını çıkararak markete girdiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Market sahibi Ahmet Pembe, ısrarlarına rağmen ayakkabısını çıkardığını belirterek, "Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim" dedi.
Kahmaranmaraş depreminin en çok etkilediği illerden Hatay'da kentin inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde kentte devam eden inşaat alanlarında çamur vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.