Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı! Sosyal medya onu konuşuyor

Yani kendi girmese bile başkası girip kirletecekti yerleri. O gün de temizlik yapmamıştım, ona rağmen yerlerim tertemizdi. Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum, çıkarttı. Ondan sonra arkadaşları girmek istedi, arkadaşları da girdirmedi içeriye. Dedim 'Millet bize tepki gösterecek. Bak müşteri hiç içeri almıyor' gibisinden öyle bir şey oldu. Komik bir anımız da oldu güzel. Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim. Halkımız, emekçimiz gerçekten deprem bölgesindeyiz, özellikle doğudan gelen işçi kesim arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı, vefalı. İnsanlık ölmedi ya devam ediyor. Belki başkası olsa bana ne der girer, sonuçta benim zaten görevim o dükkanı temizlemek" ifadelerini kullandı.