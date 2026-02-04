"Markete diyorum" diye çıktı, geri dönmedi. 16 yaşındaki Sude aranıyor

Acılı anne, "27 Aralık'tan beri kayıp. Daha önce de birkaç kez kaybolmuştu. İlkinde iki günde bulundu, ikincisinde dört günde, üçüncüsünde beş-altı gün sonra. Genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler, Mesken civarlarında bulunurdu. Ama bu sefer çok uzun sürdü." dedi.

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Solak, "Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum." diye konuştu.