"Markete diyorum" diye çıktı, geri dönmedi. 16 yaşındaki Sude aranıyor
04.02.2026 10:46
İHA
Bursa'da "Markete gidiyorum." diyerek evden çıkan ve yaklaşık 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude Solak'ı arama çalışmaları sürüyor. Acılı anne, yardım çağrısında bulundu.
Bursa'da 27 Aralık 2025 günü evinden "Markete gidiyorum." diyerek ayrılan Sude Solak (16), bir daha geri dönmedi.
Kızlarından uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
DAHA ÖNCE DE KAYBOLMUŞTU
Kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu anlatan anne Selcan Solak, bu kez sürenin uzamasının kendilerini korkuttuğunu söyledi.
Acılı anne, "27 Aralık'tan beri kayıp. Daha önce de birkaç kez kaybolmuştu. İlkinde iki günde bulundu, ikincisinde dört günde, üçüncüsünde beş-altı gün sonra. Genelde Merinos Parkı, Gökdere Millet Parkı, Nilüfer, Beşevler, Mesken civarlarında bulunurdu. Ama bu sefer çok uzun sürdü." dedi.
Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Solak, "Bir an önce dönüp eve gelmesini istiyorum." diye konuştu.
ANNEDEN KIZINA YÜREK BURKAN ÇAĞRI
Acılı anne, kızına ve onu görenlere de çağrıda bulunarak "Kızım ne olursun, tek dileğim bir an önce evine dönmen. Seni çok özledik. Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim' desin." ifadelerini kullandı.