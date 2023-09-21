“Markete gidiyorum” diye evden çıkan Melisa’dan haber alınamıyor
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir sitede yaşayan 18 yaşındaki Melisa Karaer, “Markete gidiyorum.” diyerek çıktığı eve bir daha geri dönmedi. Dünden beri kızından haber alamayan baba Köksal Karaer, sokak sokak dolaşarak kızını arıyor.
Esenyurt’ta “Markete gidiyorum.” diyerek evden çıkan Melisa Karaer’in babası, sokak sokak gezerek kızını arıyor.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Melisa Karaer, babası ve babaannesi ile yaşadığı evden “Markete gidiyorum” diyerek çıktı.
Genç kız bir daha eve geri dönmedi.
Durumdan şüphelenen babaannesi telefon ile aradığında Melisa’ya ulaşamadı. Babaanne çok geçmeden baba Köksal Karaer’e haber verdi.