“Markete gidiyorum” diye evden çıkan Melisa’dan haber alınamıyor

Çok fazla arkadaş çevresi olmadığı için gideceği bir yer olmadığını vurgulayan Karaer, şöyle devam etti:

“Genelde evde duran birisi. Kendisi 18 yaşına yeni girdi, 1 hafta oluyor. Sakin bir çocuk. Evde iyi anlaştığı amcası var, babaannesi var, benimle de arası iyidir. Evde ona sorun olabilecek bir şey yok. İmkanları güzel, istediği şeyler yapılan bir çocuk. Çevre sitelerin güvenlik kameralarını inceledim, kendi imkanlarımla topladım. Bir yere kadar görünüyor, sonrası yok. Acaba bir araca mı, toplu taşıta mı bindi? Bilmemiz için de o kameraların devamını görmemiz lazım. Bir an önce bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasını gerekirse kolluk kuvvetlerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Bunu sadece benim kızım olarak da görmüyorum. Herkesin kendi vicdanıyla düşünüp yardımcı olmasını istiyorum. Bir an önce bulmak, sağlığının yerinde olduğunu bilmek istiyorum. Ben evden kaçmak değil de biriyle buluştuğunu, o kişinin de onu alıkoyduğunu düşünüyorum. Çünkü evden kaçmak için giyimi kıyafeti çok müsait değil. Kaçmak için çok fırsatı var, evde kimse olmuyor. İstediği gibi bavulu bile doldurup gidebilir. Şu an için ulaştığımız kimse yok. Geçmişe yönelik internet üzerinden görüştüğü birileri olabilir. Ama elimizde bir veri yok. Kendi imkanlarımızla bakıyoruz.”