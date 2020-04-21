Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.
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İHA - DHA 21.04.2020 - 18:02
İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.
Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.
Bahçelievler'de bir kasabın önündeki kuyruk sokağa taştı.
Ramazan'ın yaklaşması ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle birçok noktada alışverişi hareketliliği yaşanmaya başladı. Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü.
Sosyal mesafe kuralına da uyulan alışveriş sırasında görevliler de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Cadde üzerindeki bir kasabın önündeki sırasının dükkan önünden başlayıp yan sokağın bitimine kadar uzaması dikkat çekti.
Yasak öncesi vatandaşlar, Ramazan alışverişlerini yapmak için Eminönü Mısır Çarşısı'na akın etti. Özellikle kahvaltılık ürünleri satın almaya ağırlık verdiğini dile getiren Muammer Topçuoğlu, "İlk olarak Ramazan alışverişi için, ikincisi 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için tedbir amaçlı alışveriş yapacağız. Alacağız, evimizde oturacağız. Fazla da açılmaya gerek yok. Zaten 4 günde insanların yiyeceği şey belli. Telaşa gerek yok. Hepimiz için, sağlığımız için güzel bir şey. Geçen haftaya göre biraz daha yoğun burası da. Perşembe günü sokağa çıkma yasağı olacağından dolayı 1-2 gün içinde insanlar tedbir amaçlı alışverişlerini yapıyor. Ramazan öncesi daha çok kahvaltı tarzı, hafif şeyler alacağım. Düzenli yeme-içme olursa sağlığımız için de daha iyi olur" ifadelerini kullandı.
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