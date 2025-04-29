Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesine 30 ürün ekledi. Sağlığı tehlikeye düşüren maddeler listesinde yer alan bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya, dana eti olarak satılan ve lahmacun harcında kullanılan ette tek tırnaklı eti tespit edildi. Marketlerde satılan ünlü peynir markasındaki hile de dikkat çekti.

Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi.

Listeye 30 yeni ürün eklendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile - 2

SAĞLIĞI TEKLİHEYE DÜŞÜREN GIDALAR

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde bitkisel karışımlı macunda ilaç tespit edilirken tatlı biberde ve sıvı yağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, lahmacun harcında ve dana etinde tek tırnaklı eti bulundu.

Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile - 3

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini de yeniledi.

Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile - 4

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde de aynı değeri taşımayan maddelerin eklenmesi dikkat çekti.

Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile - 5

28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürününde uygunsuzluk tespit edildi.

Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile - 6

BÜYÜK MARKETLERDE SATILIYOR

Marketlerde sıklıkla rastlanılan Ekiciler marka tam yağlı sade eritme peynirinde de yağ oranının düşük kullanılıp hile yapıldığı görüldü.

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