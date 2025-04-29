Marketlerde satılıyor: Ünlü peynir markasında hile
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesine 30 ürün ekledi. Sağlığı tehlikeye düşüren maddeler listesinde yer alan bitkisel macunda ilaç, peynirde natamisin, yağ ve tatlı biberde boya, dana eti olarak satılan ve lahmacun harcında kullanılan ette tek tırnaklı eti tespit edildi. Marketlerde satılan ünlü peynir markasındaki hile de dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi.
Listeye 30 yeni ürün eklendi.