Marketlerde yeni dönem başlıyor. Artık atık yağlar uçak uçuracak
24.03.2026 16:40
İHA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık yağların daha kolay toplanabilmesi için marketlerde yeni bir sistem kurmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle evdeki atık yağlar, havacılık sektöründe yakıt olarak değerlendirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2015 yılında atık yağların lavaboya, kanalizasyona dökülmesini yasaklayan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"nde bir dizi değişiklik hazırlığı yapıyor.
Bakanlık, düzenleme değişikliği ile yeni tedbirleri hayata geçirecek.
Yeni düzenlemeyle market gibi satış noktalarında atık yağ toplama sistemleri kurulacak. Bu sayede vatandaşların atık yağlarını daha kolay teslim etmesi ve toplama oranlarının artması sağlanacak.
YAKIT OLARAK KULLANIMI DAHA DA YAYGINLAŞTIRILACAK
Bitkisel atık yağların, geri kazanım tesislerinde işlenerek başta biyodizel olmak üzere alternatif enerji kaynaklarına dönüştürülmesinin yaygınlaştırılması sağlanacak.
Türkiye’de halihazırda bu atıklardan elde edilen biyodizel, motorine binde beş oranında karıştırılarak yakıt olarak kullanılıyor.
İLK KEZ İMKAN SAĞLANACAK
Yeni düzenlemeyle "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı" üretiminin de önü açılacak.
Bitkisel atık yağlardan elde edilen ürünlerin yalnızca karayolu taşımacılığında değil, havacılık sektöründe de değerlendirilmesi sağlanacak.
Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından izin verilen diğer biyoyakıt türlerinin üretimine de imkan sağlanacak.
Hayvansal atık yağlar ve yağ içeren diğer atıkların da geri kazanım süreçlerinde değerlendirilmesine olanak tanınacak.