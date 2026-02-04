Markette korku dolu an. Dolap bomba gibi patladı
04.02.2026 10:39
İHA
Kırıkkale'de bir market dolabı, bomba gibi patladı. Olayda şans eseri yaralanma olmazken, patlama sırasında markette bulunanlar büyük panik yaşadı.
Kırıkkale'deki bir markette dolap patladı.
Olay Yahşihan ilçesinde yaşandı. Soğutuculu reyon dolabının radyatör kısmında patlama meydana geldi.
Olay sırasında market sahibi ile içeride bulunan arkadaşı büyük korku yaşadı.
Patlamanın ardından dolapta maddi hasar oluştu.
Sohbet etmek için arkadaşının marketinde bulunduğunu ifade eden Muhammed Osman Yöney, "Bir anda patlama sesiyle karşı karşıya kaldık. Patlama o kadar şiddetliydi ki gerçekten bir bomba gibi patladı. Gaz sıkışmış galiba." dedi.