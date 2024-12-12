Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi
İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada Semih Kenan Köse'nin öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 kardeşin "kasten öldürme" ve "hakaret" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
İzmir'de markette bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.