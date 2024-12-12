Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi

Adaletli şekilde tahliye edildiğini. imza için gittiğinde tutuklandığını ifade eden sanık, "Bizi serbest bırakan o heyete karşı da haksızlık edildi, onların da yakınları sevdikleri var. İçeriğini bilmeden televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada bizi linç ettiler. Bizi tahliye eden heyeti de linç ettiler. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.