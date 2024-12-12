Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi

İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada Semih Kenan Köse'nin öldürülmesine ilişkin yargılanan 3 kardeşin "kasten öldürme" ve "hakaret" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 1

İzmir'de markette bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa verildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.

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Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 2

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık kardeşlerin "kasten öldürme", "hakaret" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulün kız arkadaşı müşteki sanık S.K'ye de "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından ceza verilmesini talep etti.

Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 3

Söz verilen sanık Sercan B. maktulün ailesine baş sağlığı dileyerek, kasıtlı öldürmek değil, yaralamak bile istemediğini dile getirdi.

Sanık, "Bizim onları dövme gibi bir niyetimiz olmadı. Bize şişe attılar, üzerime gelip küfür ettiler. Hanımefendi her defasında bizi tehdit etti." dedi.

Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 4

Adaletli şekilde tahliye edildiğini. imza için gittiğinde tutuklandığını ifade eden sanık, "Bizi serbest bırakan o heyete karşı da haksızlık edildi, onların da yakınları sevdikleri var. İçeriğini bilmeden televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada bizi linç ettiler. Bizi tahliye eden heyeti de linç ettiler. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 5

Diğer tutuksuz sanıklar mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sercan B.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 6

NE OLMUŞTU?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Marketteki "omuz atma" cinayetinde kardeşlere müebbet hapis talebi - 7

Maktulün kız arkadaşı S.K'nin ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B.'nin tahliyesine karar verilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sercan B, polis ekiplerince 18 Eylül'de yeniden tutuklanmıştı.

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