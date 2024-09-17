Marketteki "omuz attın" cinayetinde son sanığa da tahliye
İzmir’in Urla ilçesinde Semih Kenan Köse’nin markette çıkan “Omuz attın” tartışmasında öldürüldüğü, yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı’nın ise yaralandığı, 3'ü kardeşin yargılandığı davanın son tutuklu sanığı da tahliye edildi.
Urla’da bir markette, "Omuz attın" cinayetine ilişkin yargılama sürüyor.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki S.K. ise duruşmaya katılmadı.