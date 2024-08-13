Marketten almak yerine tarladan topluyorlar | Hafta sonu aileler akın ediyor: “Bu aromayı Türkiye'nin başka yerinde bulma şansınız yok”

İzmit'ten gelen Ercan Uzun ise çileklerin çok lezzetli olduğunu dile getirerek, "Buraya sırf çilek toplamak için geldik. Marketten aldığımız gibi olmuyor, farklı bir lezzeti var. Hem bizim için hafta sonları farklı bir aktivite oluyor. Fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Eşim çocuklar ve arkadaşlarımla geldim. Çocuklar için de iyi oluyor. Kalabalık ortamdan çıkıp burada farklı bir ortamda bulunuyorlar. Doğal ortam ve havası temiz." ifadelerini kullandı.