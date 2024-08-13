Marketten almak yerine tarladan topluyorlar | Hafta sonu aileler akın ediyor: “Bu aromayı Türkiye'nin başka yerinde bulma şansınız yok”
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde çilek hasadı başladı. 2 bin dönüm arazide yetiştirilen çileğin hasat etkinliğine İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Bilecik gibi çevre illerden aileler katılıyor. Hasada katılan vatandaşlardan Ercan Uzun, “Buraya sırf çilek toplamak için geldik. Marketten aldığımız gibi olmuyor, farklı bir lezzeti var. Hem bizim için hafta sonları farklı bir aktivite oluyor.” diye konuştu. Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya ise ilçedeki çileğin aromasının Türkiye’nin başka hiçbir yerinde bulunamayacağını söyledi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çilek tarlasına giren tüketiciler, hasat deneyimi yaşıyor.