Marmara Adası'nda makilik yangını

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.

Marmara Adası'nda makilik yangını - 1

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara Adası'nda makilik yangını - 2

Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.

Marmara Adası'nda makilik yangını - 3

Yangının Gündoğdu Mahallesi'ne yakın olduğu öğrenildi.

Marmara Adası'nda makilik yangını - 4
Marmara Adası'nda makilik yangını - 5
Marmara Adası'nda makilik yangını - 6
Marmara Adası'nda makilik yangını - 7
DAHA FAZLA GÖSTER