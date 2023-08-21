Marmara Adası'nda makilik yangını
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda yangın çıktı.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Gündoğdu Mahallesi'nin üst kısmındaki makilik alanda yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.
Yangının Gündoğdu Mahallesi'ne yakın olduğu öğrenildi.