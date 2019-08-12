Marmara Adası'nda orman yangını
Anadolu Ajansı
Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkiinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının yakın durumdaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.
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2Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.
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3Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.
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4Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
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5Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerle müdahale ettiklerini söyledi.
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6Aksoy, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz" diye konuştu.
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Öte yandan kentte Dursunbey ilçesinde de bir yangın çıktı.HABERE GİT
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