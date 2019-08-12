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Marmara Adası'nda orman yangını

Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkiinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangının yakın durumdaki yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.

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    Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

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    Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.
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    Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.
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    Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
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    Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının, yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerle müdahale ettiklerini söyledi.
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    Aksoy, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz" diye konuştu.
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    Öte yandan kentte Dursunbey ilçesinde de bir yangın çıktı.HABERE GİT

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