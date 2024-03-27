Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye başkanı kimdir? Marmara Belediye başkan adayları

MARMARA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Marmara Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy Kimdir?

25.08.1965 yılında Trabzon'un Sürmene İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Hasan Tahsin Kırali ilkokulunda; lise eğitimini Sürmene Lisesi'nde tamamladı.

1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1996 yılında Saraylara gelerek burada jeoloji mühendisi olarak iş hayatına atılan ve aynı zamanda Saraylar Belediyesi’nde iki dönem AK Parti Meclis Üyeliği yapmış olan Aksoy, 2010 yılı sonunda Belediye Başkanı Güner YAVUZ' un vefatının ardından Meclis üyelerinden tam destek alarak Saraylar Belediye Başkanı oldu.

2014 yılında Saraylar ve Avşa Belediyeleri’nin Marmara Belediyesi’ne bağlanmasının ardından Marmara Adalar Belediye Başkanlığı’na AK Parti Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ekinlik, Avşa ve Marmara olmak üzere toplam üç ada halkının oy takdiriyle tekrar seçilerek Marmara Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Aksoy, 2019 seçimlerinde Marmara Belediye Başkanı olarak göreve devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Aksoy, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İda Madra Jeopark Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği meclis üyesidir.

Aksoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.