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Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye başkanı kimdir? Marmara Belediye başkan adayları

Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye Başkanı kimdir? Marmara Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Marmara Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Marmara Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Marmara yerel seçim sonuçları..

Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye başkanı kimdir? Marmara Belediye başkan adayları - 1

MARMARA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Marmara Belediyesini, 3.706 alınan oy ve %56.62 oy oranı ile AK Parti aday Süleyman Aksoy kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%56.62
  • CHP%42.70
  • BTP%0.37
  • Saadet Partisi%0.31

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye başkanı kimdir? Marmara Belediye başkan adayları - 2

MARMARA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Marmara Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy Kimdir?

25.08.1965 yılında Trabzon'un Sürmene İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Hasan Tahsin Kırali ilkokulunda; lise eğitimini Sürmene Lisesi'nde tamamladı.

1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1996 yılında Saraylara gelerek burada jeoloji mühendisi olarak iş hayatına atılan ve aynı zamanda Saraylar Belediyesi’nde iki dönem AK Parti Meclis Üyeliği yapmış olan Aksoy, 2010 yılı sonunda Belediye Başkanı Güner YAVUZ' un vefatının ardından Meclis üyelerinden tam destek alarak Saraylar Belediye Başkanı oldu.

2014 yılında Saraylar ve Avşa Belediyeleri’nin Marmara Belediyesi’ne bağlanmasının ardından Marmara Adalar Belediye Başkanlığı’na AK Parti Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ekinlik, Avşa ve Marmara olmak üzere toplam üç ada halkının oy takdiriyle tekrar seçilerek Marmara Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Aksoy, 2019 seçimlerinde Marmara Belediye Başkanı olarak göreve devam etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Aksoy, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İda Madra Jeopark Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği meclis üyesidir.

Aksoy, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye başkanı kimdir? Marmara Belediye başkan adayları - 3

MARMARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SÜLEYMAN AKSOY
  • AYDIN DİNÇER
  • CEYHUN TARGIN
  • CUMHUR GÜLAY
  • BUĞRA TÖRE PINAR
  • ŞEREF ERAYDIN
  • ERAY YAZGILI
Marmara Belediyesi hangi partide? Marmara Belediye başkanı kimdir? Marmara Belediye başkan adayları - 4

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