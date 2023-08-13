Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde bugün için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları, Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi için "fırtına" uyarısı
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.