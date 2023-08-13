Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.