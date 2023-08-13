Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde bugün için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları, Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 1

Marmara Bölgesi için "fırtına" uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 2

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 3

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 5

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 6

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'da 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklreli ve Tekirdağ.

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 7

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'Nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor..

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 8

EGE'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 9

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 10

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 11

KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 12

DOĞU ANADOLU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 14

13 AĞUSTOS PAZAR HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 15

14 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 16

15 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 17

16 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 18

17 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 19
Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı (13 Ağustos 2023 bugün hava nasıl olacak?) - 20
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