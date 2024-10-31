Marmara Denizi için korkutan senaryo: "Karadeniz'de ısınma tetikleyebilir"
Karadeniz'in yüzeyinde 2, derinlerinde ise ortalama yarım derecelik sıcaklık artışı tespit edildi. Isınan bu suyun akıntıyla Marmara Denizi'ne girdiğini dile getiren uzmanlar, buralarda alg patlamaları görülebileceğinin altını çizdi. Müsilaj oluşumuna daha yatkın hale geldiği de ifade edildi.
Karadeniz’e kıyısı olan Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna tarafından 1996 yılında imzalanan "Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması ve İyileştirilmesi Stratejik Eylem Planı" doğrultusunda, planın imzalandığı 31 Ekim günü, "Uluslararası Karadeniz Günü" olarak kutlanıyor.
Bu kapsamda her yıl yapılan etkinliklerle karadan, gemilerden ve atmosferden kaynaklanan kirliliğe dikkat çekilerek, Karadeniz’in korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor.