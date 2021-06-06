Marmara Denizi nasıl kurtulur? 3 aşamalı çözüm önerisi

DHA 06.06.2021 - 14:03 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 14:31
Bozoğlu, atık su arıtma tesislerinin sağlam bir şekilde denetlenmesi ve doğru bir şekilde işletilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Ne yazık ki ülkemizde atık su artıma tesisleri göz ardı ediliyor. Ülkemizde içme su arıtma tesisine bir hassasiyet vardır; çünkü musluğumuzdan akan su herkesin önüne gelen bir mesele. Ama atık su arıtma tesisleri kentten uzaklaştıktan sonra vatandaşlarımız görmüyor ve dikkate almıyor. Hiçbir şey için geç değil."