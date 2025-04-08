Marmara Denizi ulaşımına Poyraz engeli: Balıkçılar limana döndü
Marmara Denizi'nde etkili olan Poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, 12 metrenin altındaki tekneler limana sığındı.
Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran Poyraz nedeniyle dalga boyu artarken özellikle Süleymanpaşa açıklarında avcılık faaliyetini sürdüren 12 metrenin altındaki küçük balıkçı tekneleri, can güvenliği açısından limanlara çekilmek zorunda kaldı. Balıkçılar, fırtınanın geçmesini beklediklerini ve denize açılmanın şu an için tehlikeli olduğunu belirtti.