Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu: Geçen yıla oranla 2 kat arttı

"HALKIMIZ BALIĞA DOYACAK"

Hale balık almaya gelen Serdar Can, "Şu an zaten göründüğü gibi hamsi bol. Yani 1 Eylül'den itibaren hamsi Türkiye genelinde tezgahlarda her tarafta bol. Marmara olması hasebiyle bile bütün Türkiye'yi besliyor. Diğer çeşitlerle alakalı da hava biraz esintili. Sabaha karşı balık oluyor. Bundan sonra daha güzel bir balıkçılık bizi bekliyor. İnşallah halkımız bol balık yiyecek. Bunun peşinde palamut tabii ki geçen seneki gibi olmasını beklemiyoruz; öyle bir palamutçuluk yok yine de olacaktır ki, var. Halkımız balığa doyacak. Şu anda en ucuz balık. Yani gerçekten balık bedava. Tezgahlarda hamsinin, en pahalı yerde, en iyisi, en kalitelisi 100 liranın üstü yok. Bugün 50 liraya, 60 liraya, 100 liraya balıklar bedava." diye konuştu.