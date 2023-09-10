Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu: Geçen yıla oranla 2 kat arttı
Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu yıl bir hafta içinde 747 ton 651 kilogram hamsi avlandı. Bu rakam geçen yıl 416 ton 756 kilogramdı. Hamside 2 kat artış görülürken geçmiş dönemde 130 ton 277 kilogram olan palamudun bu sene hiç olmaması dikkat çekti.
Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSYÖN tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, balıkçı tekneleri yoğunluk oluşturdu.