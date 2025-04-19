Marmara Denizi'nde müsilaj: Balık etine zarar veriyor mu?
Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlayan müsilaj balıkçıları ve vatandaşları tedirgin ederken, balıkçılar "Müsilaj balığın etine zarar vermez" diyerek kamuoyundaki endişelere açıklık getirdi.
Marmara Denizi'nde yeniden etkili olmaya başlayan müsilaj vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, Tekirdağlı balıkçılar ve balık satışı yapan esnaf müsilajın balığın etine zarar vermediğini belirtti.
Av yasağının başlamasıyla birlikte büyük tekneler sezonu kapatırken, tezgâhlarda küçük teknelerin getirdiği istavrit, sardalya, mezgit ve çupra gibi balıklar yer almaya devam ediyor.