Marmara Denizi'nde müsilaj: Balıklar üzerinde etkisi var mı?

Bunu 2 yolda tespit ettik. Bir doğrudan müsilaj sonrası sistemdeki balık yumurta ve larvalarının bolluk ve çeşitliliğini araştırarak. İkincisi de ortamdaki kıyısal yavru balık, 'jüvenil' dediğimiz yavru balık popülasyon ve stok yapısının büyüme oranları ve biyoçeşitliliğini inceleyerek. Bunları araştırırken geriye dönük büyüme oranlarını ve mevcut yakalandıkları zamanki yaş profillerini inceleyerek de müsilajın yoğun görüldüğü dönemle ilişkilendirdik.