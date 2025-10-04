Marmara Denizi'nde müsilaj: Balıklar üzerinde etkisi var mı?
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından Marmara Denizi'nin güneyi ve Çanakkale Boğazı girişinde müsilaj görülmeye başladı. Uzmanlar, müsilajın balıkların üreme sistemine doğrudan etki etmediğini söyledi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Doç. Dr. Burak Daban, 2021 yılında etkili olan müsilajın ardından yaptığı araştırmada, müsilajın balıkların üreme sistemine doğrudan etki etmediğini söyledi.