Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi!
Marmara denizinde müsilaj tehdiği yeniden gündemde. Çevre Bakanlığı'nın denetimleri sürerken, su altı görüntülerine göre Marmara'nın muhtelif bölgelerinde 5 metre ile 25 metre arasında müsilaj tespit edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilaj tehdidi ile karşı karşıya olan Marmara Denizi'nde denetimlerini sürdürüyor.
Yürütülen çalışmalara ve denetimlere ilişkin ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, açıklama yaptı.