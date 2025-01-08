Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi!

Marmara denizinde müsilaj tehdiği yeniden gündemde. Çevre Bakanlığı'nın denetimleri sürerken, su altı görüntülerine göre Marmara'nın muhtelif bölgelerinde 5 metre ile 25 metre arasında müsilaj tespit edildi.

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi! - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilaj tehdidi ile karşı karşıya olan Marmara Denizi'nde denetimlerini sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalara ve denetimlere ilişkin ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, açıklama yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi! - 2

Akgün, "Eylem planlarında alınan kararlar kapsamında Marmara Denizi'nde 91 olan izleme noktamızı 150'ye çıkardık. Son izleme sonuçlarına göre en büyük sıkıntımız, çözülmüş oksijen ve Marmara Denizi'nde azot ve fosfor yükünün devam etmesi." diye konuştu.

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi! - 3

Marmara Bölgesi'nde kurulu kapasitesi 5 bin metreküpün üzerinde olan 146 atık arıtma tesisindeki kirleticileri sürekli izleme merkezlerinden online olarak takip ettiklerini belirten Akgün, bölgede bin metreküpün üzerinde atık su deşarjı olan işletmeleri sürekli izleme merkezi kapsamına aldıklarını dile getirdi.

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi! - 4

Akgün, çevre denetimlerini sürdürdüklerini dile getirerek, "Son zamanlarda özellikle Marmara Denizi'nde deniz kolonunda 5 metre ile 25 metre arasında müsilaj oluşumu tespit ettik." dedi.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde 35 denetim ekibinin 2 mobil su ve atık su laboratuvarı ve 25 çevre laboratuvarında çalışmalar yapılıyor.

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi! - 5

MARMARA'DA MÜSİLAJ TEHLİKESİ VAR MI?

Akgün, Marmara Denizi'nde yakın zamanda müsilaj tehlikesi olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Su altı görüntülerine göre, şu anda Marmara'nın muhtelif bölgelerinde ve su kolunda 5 metre ile 25 metre arasında müsilaj mevcut. Bu müsilajla ilgili en büyük etkenlerden biri, azot fosfor yükünün fazlalığı. Yaptığımız denetimlerde, özellikle azot fosfor yükünün sınırlandırılmasına ilişkin numuneler alıp kontrollerimizi yapmaya devam edeceğiz."

DAHA FAZLA GÖSTER