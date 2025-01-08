Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! 5-25 metre arasında tespit edildi!

MARMARA'DA MÜSİLAJ TEHLİKESİ VAR MI?

Akgün, Marmara Denizi'nde yakın zamanda müsilaj tehlikesi olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi:



"Su altı görüntülerine göre, şu anda Marmara'nın muhtelif bölgelerinde ve su kolunda 5 metre ile 25 metre arasında müsilaj mevcut. Bu müsilajla ilgili en büyük etkenlerden biri, azot fosfor yükünün fazlalığı. Yaptığımız denetimlerde, özellikle azot fosfor yükünün sınırlandırılmasına ilişkin numuneler alıp kontrollerimizi yapmaya devam edeceğiz."