Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi! Su sıcaklığı 2,5 derece arttı

Baktığımız zaman bütün denizlerimizde Ege Denizi hariç bir tek Saros Körfezi'nde 21-22 santigrat derece. Diğer denizlerde 29, 30, 31 santigrat dereceleri görmüş ki, bu yazlıkçılarımızın ve tatilcilerimizin de konforlu bir şekilde denizden istifade edemeyeceklerinin anlamına geliyor. Denize girerken de bu deniz suyu sıcaklığına artık bundan sonra dikkat etmemiz lazım. Bu insanı ferahlatan, rahatlatan, psikolojisine ya da fizyolojisine iyi gelen bir sıcaklık düzeyi değil" ifadelerini kullandı.