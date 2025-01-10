Marmara Denizi’nde müsilajın nedeni belli oldu! Uzman isim o bölgeyi işaret etti!

Nilüfer Çayı’nda atıkların yüzde 95 oranında arıtılmasına rağmen kirliliğin devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Sarı yaptığı açıklamada, "Nilüfer Çayı ülkemizde en kirli akarsulardan birisi olarak kabul edilmektedir. Nilüfer Çayı ile ilgili çözüm yaklaşımlarında bu çelişkilere cevap verilmeden yapılacak her uygulama sonuçsuz kalacaktır." ifadelerini kullandı.