Marmara Denizi’nde müsilajın nedeni belli oldu! Uzman isim o bölgeyi işaret etti!
2021 yılında Marmara Denizi müsilajla kaplanmış, alınan önlemlerle denizdeki kirlilik önlenmişti. Ancak Marmara'da tekrar müsilaj göründü. Bursa ve Yalova'da müsilaj deniz yüzeyine kadar ulaştı. Bandırma Üniversitesi'nden Profesör Mustafa Sarı, Bursa ovasını tek başına besleyen Nilüfer Çayı’nın Marmara Denizi’ndeki müsilajı tetiklediğini ileri sürdü.
Son dönemde Marmara Denizi’nin 5 ila 25 metre derinliklerinde yeniden görülen müsilajın neden oluştuğu hakkında çalışmalar yapan uzmanlar 3 ana neden üzerinde durdu.
İklim değişimine bağlı su sıcaklığındaki artış, dip sularının sıcaklıklarında gözlenen homojenlikle karakterize olan kararlı durağanlık ve Marmara Denizi’ne noktasal ve yayılı kaynaklardan ulaşan kirlilik yani azot ve fosfor yükünün yüksekliği nedenlerinin müsilaj oluşumunun ana temelleri olarak görüldü.