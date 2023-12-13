Marmara Denizi'nde tehlikeli ısınma

TEK NEDENİ KÜRESEL ISINMA DEĞİL!

Su sıcaklığı kayıtlarına göre Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de de ısınma söz konusu.

Ancak Marmara Denizi'ndeki ısınma hepsinden daha fazla.

Uzmanlara göre bu durumun tek nedeni Küresel Isınma değil.