Marmara Denizi'nde tehlikeli ısınma
Marmara Denizi son 50 yılda iki buçuk derece ısındı. Uzmanlara göre deniz suyundaki bu ısınma, yüksek kirlilikle beraber müsilaja ve başta balıklar olmak üzere bazı türlerin yok olmasına yol açabilir.
MARMARA'DA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR
Marmara Denizi için bir kez daha alarm zilleri çalıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kayıtları, 1970 yılında 15,3 santigrat olan Marmara Denizi'nde ortalama sıcaklığın, 50 yılda 2,5 derece arttığını gösteriyor.
Bilim insanlarına göre bu ısınmanın ağır sonuçları olabilir.