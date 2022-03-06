Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ açıklarına demirledi, balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 14:58

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 1

Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 2

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 3

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 4

Dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki bariyerleri aştı.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 5

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 6

Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 7
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 8
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - 9

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