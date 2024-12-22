Marmara Denizi'ndeki sessiz tehlike için bakanlık harekete geçti
Marmara’da müsilaj kabusu geri döndü. Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, çarşamba günü toplanıyor. Gündemde, Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumuna ilişkin ihbarlar var.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 2021'de ortaya çıkan müsilaj sonrası Bakanlıkça 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" ve "2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı" hazırlandı.