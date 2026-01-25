Marmara Denizi'ne 50 yıl önce düşen uçağın yeni parçaları bulundu
25.01.2026 18:56
İHA
Marmara Denizi'ne 50 yıl önce düşen yolcu uçağına ait yeni parçaların bulunduğu iddia edildi. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntüledi.
Sivil havacılık tarihimizin en trajik uçak kazalarından biri 1975’in 30 Ocak gününde meydana geldi. Türk Hava Yollarına ait Fokker F28 tipi “Bursa” isimli uçak, Marmara Denizi’ne çakıldı.
İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düşen uçağın içindeki mürettebat dâhil 42 kişi yaşamını kaybetti. Uçağın enkazı uzun yıllar görüntülenemedi.
Enkazın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile daha önce yaptığı dalışta uçağa ait olduğu düşünülen parçaları tespit etmişti. Ekibin son dalışında uçağın gövdesine ait olduğu düşünülen parçalar görüntülendi.
Kazada hayatını kaybedenler arasında teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi isimler de yer alıyordu. Dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle enkaz resmi olarak çıkarılamamış, arama çalışmaları sınırlı kalmıştı.