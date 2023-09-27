Marmara Denizi'ne yapay resif bırakıldı
Marmara Denizi'nde biyolojik çeşitliliği arttırma adına yapılan çalışmalardan birisi olan yapay resif projesinde 3 yılın ardından sona gelindi. Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapacak resifler Marmara'nın suları ile buluştu.
Marmara Denizi'nde balık varlığı ve çeşitliliğinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü çalışma ile Balıkesir'in Marmara Adası'nda bulunan Gündoğdu Köyü yakınındaki koya yapay resifler bırakıldı.