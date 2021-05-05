Marmara Denizi'ni salya kapladı

Ocak ayından beri Marmara'da, deniz yüzeyinde görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyası), etkinliğini arttırdı. İstanbul'un birçok yerinde ve Tekirdağ, Bursa, Balıkesir gibi illerde de görülen deniz salyasının görüntüsü vatandaşları endişelendiriyor.

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DHA 05.05.2021 - 16:22

Marmara Denizi'nde beş aydır görülen müsilaj tehlikesi giderek büyüyor. Beyaz bir tabaka halinde denizin üstünü kaplayan deniz salyası görüntüleri son günlerde sıkça rastlanan bir manzara haline geldi. Müsilaj Marmara'yı kapladı: Bu yaz denize girilebilecek mi? (Haber git)

Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi deniz salyası ile doldu.

Deniz salyası Büyükadayı'da sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi.

2007-2008 yıllarında İzmit Körfezi'nin tamamını kaplayan deniz salyası, burada da yeniden görülmeye başlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan yat limanı ve çevresi deniz salyaları (müsilaj) sebebiyle kahverengi tabakaya bürünürken, kirlilikten boğularak ölen su samuru kıyıya vurdu. Limanda bulunan tekne sahipleri ise daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.

İstanbul’dan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri kıyıları boyunca etkili olan beyaz tabaka, Şarköy’den de Çanakkale kıyılarına kadar uzanıp etkisini sürdürüyor.

Caddebostan Sahili’nde de yoğun bir kokuya neden olan deniz salyaları görüldü.

Erdek'in yanı sıra Avşa Adası kıyıları da deniz salyası ile kaplanırken, denizin üzerini saran tabakayı gören vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı endişeyle izliyor.