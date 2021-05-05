Marmara Denizi'ni salya kapladı

DHA 05.05.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 16:25
Marmara Denizi'nde beş aydır görülen müsilaj tehlikesi giderek büyüyor. Beyaz bir tabaka halinde denizin üstünü kaplayan deniz salyası görüntüleri son günlerde sıkça rastlanan bir manzara haline geldi.
Müsilaj Marmara'yı kapladı: Bu yaz denize girilebilecek mi? (Haber git)
Deniz salyası Büyükadayı'da sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi.
2007-2008 yıllarında İzmit Körfezi'nin tamamını kaplayan deniz salyası, burada da yeniden görülmeye başlandı.