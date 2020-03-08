Marmara Denizi'ni turuncu rengi aldı

Marmara Denizi'ne kıyı Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilleri turuncuya boyandı. Görüntüyü gören vatandaşları panik alırken uzmanlar mevsimsel olduğunu savundu.
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DHA 08.03.2020 - 17:16
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilleri turuncu renk aldı.
Denizdeki dikkak çeken renk değişimi merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denize planktonlar nedeniyle turuncu rengin meydana geldiği ifade edildi.
Uzmanlar ise "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır'' dedi.
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