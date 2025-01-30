Marmara Denizi’nin dibinden endişelendiren görüntü: İlkbahar ve yaz ayları için uyarı
Müsilaj kabusu Marmara Denizi’nde yayılmaya devam ediyor. Yüzeyden 30 metre derinliğe kadar denizi kaplayan müsilaj, bir yandan da dibe çökerek pinalar ve süngerler gibi canlılarla birlikte deniz çayırlarını da olmusuz etkiliyor. Müsilajın 45 günde Marmara’yı bir örümcek ağı gibi sardığını söyleyen uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte ilkbahar ve yaz aylarının zor geçeceği uyarısında bulundu.
Marmara Denizi’nde geçmiş yıllarda çevre felaketine neden olan müsilaj, bir kez daha etkisini artırmaya başladı.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, müsilajın ekim ayı sonunda Erdek Körfezi’nde başladıktan sonra yaklaşık 45 günde İzmit Körfezi’ne ulaşarak güneyden kuzeye Marmara Denizi’ni adeta örümcek ağı gibi sardığını kaydetti.