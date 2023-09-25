Marmara Denizi’nin karanlık derinliklerinde iki yıl sürecek proje
İstanbul Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Marmara Denizi’ne indirdikleri robotik kamera ile yaklaşık 200 metrede derinlikte yaşayan canlıları görüntüleyerek örnekler aldı. Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, Türkiye’de ilk kez uygulanan bu yöntem ile canlıları görsel olarak kayıt altına aldıklarını anlatıp, “Görüntüleri analiz ederek bir sonuca ulaşmaya çalışacağız.” dedi.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan proje ile Marmara Denizi’nde sünger, mercan ve hidroid olarak bilinen canlıların derin sularda dağılımı ve biyoçeşitliliği ile ilgili araştırma başlatıldı.