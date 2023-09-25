Marmara Denizi’nin karanlık derinliklerinde iki yıl sürecek proje

“MARMARA’DAKİ MERCANLAR ÇOK ÖZEL”

Uzun süreden bu yana Marmara Denizi’ndeki mercanlarla ilgili bilimsel çalışma yapan Doç.Dr. Nur Eda Topçu ise Marmara’daki mercanların çok özel olduğunu söyledi. “Adalar bölgesinde, Marmara'nın güneyinde sırtımızda 40 metre derinliği tüple dalıp eşsiz mercan topluluklarını tespit ediyor, izliyor, sağlık durumlarını takip ediyoruz.” diyen Topçu, “Bundan daha ötesinde ne olduğunu merak ediyoruz. 50 metre ve altında hangi mercanlar var, kaç metrede yaşıyorlar ve bu mercanlara hangi süngerler, hidroidler eşlik ettiğini tespit edebilmek için bu projeyi oluşturduk.” ifadelerini kullandı.