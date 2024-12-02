Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: "Örümcek ağı gibi sardı"
Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu geri döndü. Uzmanlar, kısa süre içerisinde bütün Marmara'ya müsilajın yayıldığını ifade etti. Müsilajın bugün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında örümcek ağı gibi sardığını belirtiliyor.
Balıkesir'in Erdek Körfezi'nde dalış yapıp, incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2021 yılı ilkbahar-yaz aylarında Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayan müsilajın tehlike oluşturmaya başladığına dikkati çekti.