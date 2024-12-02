Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: "Örümcek ağı gibi sardı"

"MARMARA DENİZİ'NE ATIK SALINIMINI DURDURMAMIZ GEREKİYOR"

Marmara Denizi'ne bırakılan atıkların azaltılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarı, bölgedeki ekosistemin ciddi şekilde tehdit edildiğini ve acil eylem planlarının aktif edilmesi gerektiğini belirtti.

Acil olarak yapılması gereken şeyin çeşitli yollardan gelen kirlilik kaynaklarını kontrol edilmesini gerektiğini belirten Sarı, "Evsel atıklar, endüstriyel atıklar ve diğer atıkların hepsini kontrol etmemiz lazım. Peki, bu kadar kısa süre içerisinde edebilir miyiz, edebileceklerimiz var. Çalışmayan arıtma tesisleri var. Hızla onları çalışır hale getirmemiz gerekiyor. Sanayi tesisleri hepsi, ruhsatlarını alırken 'çevreyi kirletmeyeceğiz' diye taahhüt ettiler. Denetimleri artırarak acilen onların atık salınımını durdurmamız gerekiyor." dedi.